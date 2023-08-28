30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün? 30 Ağustos Zafer Partisi hangi güne denk geliyor, tam gün mü yarım gün mü?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş;