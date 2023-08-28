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30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün? 30 Ağustos Zafer Partisi hangi güne denk geliyor, tam gün mü yarım gün mü?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün? 30 Ağustos Zafer Partisi hangi güne denk geliyor, tam gün mü yarım gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en parlak zaferlerinden birini kutladığımız özel bir gündür. Her yıl 30 Ağustos'ta coşkuyla anılan bu zafer, maalesef iş günü olarak geçerliliğini sürdürmektedir. 30 Ağustos, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının yıldönümü olarak kutlanmaktadır. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en parlak zaferlerinden birini kutladığımız özel bir gündür. Her yıl 30 Ağustos'ta coşkuyla anılan bu zafer, maalesef iş günü olarak geçerliliğini sürdürmektedir. 30 Ağustos, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının yıldönümü olarak kutlanmaktadır. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatil değildir bu nedenle o gün tatil olmayacak.

30 AĞUSTOS'TA KAPALI OLAN KURUMLAR

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belediye, valilik, kaymakamlık, muhtarlık, noter gibi yerler kapalı olacak.

Eczaneler nöbetçi olarak hizmet verecek. Öte yandan Aile Sağlığı Merkezleri de kapalı olacak.

Hastanelerde ise acil servisler hizmet vermeyi sürdürecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş;

9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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