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Kontrolden çıktı önce refüje sonra duvara çarptı: 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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Kontrolden çıktı önce refüje sonra duvara çarptı: 5 yaralı

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce refüjde bulunan reklam panosu ile trafik levhasına ardından ise duvara çarparak durabildi. Olayda araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya İlçesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi'nde seyir halinde olan 06 DCB 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durdu.

Otomobil içerisin de bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı. Vatandaşlarını ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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