Kontrolden çıktı önce refüje sonra duvara çarptı: 5 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya İlçesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi'nde seyir halinde olan 06 DCB 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durdu.