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Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’i vefatının 4’üncü yılında andı! "Büyük dava insanı"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Emine Erdoğan Şule Yüksel Şenler’i vefatının 4’üncü yılında andı! Büyük dava insanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, usta yazar ve dava insanı Şule Yüksel Şenler’i, vefatının 4’üncü yıl dönümünde andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kendini hak yoluna adamış başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden olan "Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarının usta kalemi Şule Yüksel Şenler vefatının 4'üncü yılında anılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Fikir ve idealleri ile insanlara rehber olan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle anıyorum." dedi.

"BÜYÜK DAVA İNSANI…"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor. Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor. Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum" notuna yer verdi.

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