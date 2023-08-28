Görenler telefonuna sarıldı! Yemek arayan tilkiler şehre indi
Yalova’da kent merkezine inen tilkiler vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Yaz aylarında yoğunlukla yemek arayışına için kent merkezine inen yaban hayvanı tilki görüntüleri sosyal medya ilgi görüyor.
Yalova'da son dönemlerde kent merkezine inen yaban hayvanlarının görüntülerinde artış oldu. Yaz aylarında yoğunlukla yemek arayışına için kent merkezine inen yaban hayvanı tilki görüntüleri sosyal medya ilgi görüyor.
Son günlerde Yalova merkez ve Çiftlikköy ilçesinde kent merkezine inen tilkiler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde yiyecek arayışına giren tilkilerin sokaklar yürüyüşleri görünüyor.
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