Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu ve yerli uçağımız Hürkuş izleyenleri mest etti

"Tüm havacılık severlere selamlar. Hürkuş kokpitinden selamlar. Yakında Hürjet var onu da getireceğiz. Ardından da Kaan gelecek. Ok yaydan çıktı. Durmak yok. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden devam edeceğiz. Havacılığımızı en yükseklere taşıyacağız. Gökyüzünden iletiyorum. Gençler istekli. Gençlerimiz için ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor."

Ayrıca festivalde gösteri yapan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Çelik Kanatlar, sergiledikleri gösterilerle takdirleri topladı.