Antalya’da yaşlı çift yanarak can verdi! Eve giren ekipler şok oldu
Finike ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürdükten sonra içeri girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yangında Melahat Çakır (81) ve Salih Çakır (83) çifti feci şekilde hayatını kaybetti.
Finike ilçesi Eski Mahalle'de çocukları Erhan Çakır (32) ile yaşayan Melahat-Salih Çakır çiftinin tek katlı müstakil evinde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Alevleri gören komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı evin ahşap çatısı bir süre sonra çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü. Evde yapılan incelemede ekipler korkunç manzara ile karşılaştı.
EŞİNİ KURTARMAK İÇİN ALEVLERE DALDI
Ekiler küle dönmüş evin içinde beyninde tümör bulunan ve yatalak olan yaşlı Salih Çakır ile ayağından rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Melahat Çakır'ın cansız bedenleri bulundu.
Melahat Çakır'ın yangının ilk anlarında balkona çıkıp yardım istediği, sonra ise eşini kurtarmak için alevlerin arasına girdiği ve bu sırada balkon kapısının önünde düştüğü belirlendi. Yangını duyup iş yerinden gelen çiftin oğlu Erhan Çakır, gözyaşlarına boğuldu.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Yaşanan korkunç olayın ardından eve gelen Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ekiplerden bilgi aldı. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, Finike Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri ise yangının çıkış sebebinin araştırıldığını söyledi.
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