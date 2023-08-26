Antalya’da yaşlı çift yanarak can verdi! Eve giren ekipler şok oldu

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı evin ahşap çatısı bir süre sonra çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü. Evde yapılan incelemede ekipler korkunç manzara ile karşılaştı.