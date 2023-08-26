İstanbul Maltepe’de orman yangını! Yangın kontrol altına alındı





Yangın, saat 20.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına yoğun müdahale etti.