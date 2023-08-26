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İstanbul Maltepe’de orman yangını! Yangın kontrol altına alındı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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İstanbul Maltepe’de orman yangını! Yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri… İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan ormanda yangın çıktı. Yangın bölgesine Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Vali Gül, "Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun." dedi.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi'nde ormanda yangın çıktı. Yangına Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Yangın, saat 20.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına yoğun müdahale etti.

"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

İstanbul Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Vali Gül, "Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun." dedi.

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