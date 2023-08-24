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Trabzon’da çifte hortum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Trabzon’da çifte hortum

Trabzon’un Araklı ilçesi Kalecik Mahallesinde öğleden sonra açıklarda iki ayrı hortum görüldü.

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