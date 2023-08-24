24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de bir yangın daha! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale'de bir yangın daha! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2023
ABONE OL
Çanakkale’de bir yangın daha! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekipler, uçak ve helikopterin yanı sıra arazöz ve iş makineleriyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA