Otobüs yolculuğunda namaz kılan kadına ağır hakaretler: Şimdi döveceğim elimde kalacaksın

HAKARETLER SINIR TANIMADI: "GERİ ZEKALI, BEYİNSİZ, APTAL"

Karabaş, paylaşımının devamında öğretmen olduğunu söyleyen bir kadının kendisine hakaret ettiğini şu sözlerle anlattı: "Ben de bu söylemlere karşı sessiz kalmadım, önümde oturan kadın yolcu ayağa kalkıp bana 'Kaç yaşındasın sen, 18 yaşında bile değilsin burada konuşuyorsun, kes sesini, geri zekalı, beyinsiz, aptal, şimdi döveceğim, ben öğretmenim bir sürü öğrenci yetiştirdim bunun gibi terbiyesiz görmedim.

Şimdi elimde kalacaksın' şeklinde ifadelerde bulundu. Ben de sürekli olarak hakaret etmemesi gerektiğini, kendisi susmadıkça ben de susmayacağımı belirttim. Bir diğer erkek yolcu da aynı şekilde 'Bunlar dini kullanıyor. Birileri bunun gibileri tutuyor, çalıyorlar, hırsız bu' dedi."