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Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2023
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Beyoğlu’nda 5 katlı binada yangın

Son dakika haberine göre İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sabah saatlerinde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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