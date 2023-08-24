Kadıköy'de eğlence mekanında kavga çıktı: 3 yaralı
Kadıköy'de eğlence mekanında tartışmaya giren iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye ve şişelerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen polis tartışmayı sürdüren tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 00.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi İskele Sokak'ta bulunan eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, mekanda eğlenen ve aralarında kadınların da olduğu iki grup arasında tartışma çıktı.
ŞİŞE VE SANDALYELERLE SALDIRDILAR
Birbirlerine şişe ve sandalyelerle saldıran gruba, bir süre sonra taraflara engel olmaya çalışan mekan çalışanları da katıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede kavgaya müdahale eden polis ekipleri, mekanın dışında da kavgayı sürdüren tarafları güçlükle sakinleştirdi. Ekipler, bir taraftan kavgaya müdahale ederken, bir taraftan da yaralı kişilere tampon yaparak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.
Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.
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