Kadıköy’de eğlence mekanında kavga çıktı: 3 yaralı

ŞİŞE VE SANDALYELERLE SALDIRDILAR

Birbirlerine şişe ve sandalyelerle saldıran gruba, bir süre sonra taraflara engel olmaya çalışan mekan çalışanları da katıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.