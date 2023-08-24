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Eskişehir'de orman yangını 2. gününde! Havadan müdahale yeniden başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Eskişehir’de orman yangını 2. gününde! Havadan müdahale yeniden başladı

Son dakika haberleri... Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarım arazisinde çıkarak ormana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Etrafının çevrildiği öğrenilen yangın bölgesinde ekipler helikopterlerle 2 riskli noktaya su bırakıyor.

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda dün öğlen saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla başlayan yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler gece boyunca karadan arazözler ve iş makineleriyle müdahale etti.

Akşam karanlığı çökünce havadan yürütülen çalışmalara ara verilmesinin ardından sabahın ilk ışıklarında 4 helikopterle alev tespit edilen noktalara su bırakılmaya başlandı. Helikopterlerle yangın bölgesindeki 2 riskli noktaya su bırakıldığı bildirildi.

Etrafının çevrildiği öğrenilen yangın bölgesinde ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

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