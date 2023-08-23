Ev sahibi kiracı davalarında yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor! Mahkemeden önce arabulucuya gidilecek

KİRACI VE EV SAHİPLERİNİN BAZILARI UZLAŞMAKTAN YANA

Kiracı Erol Karaca, "Ben mahkemeye gitmek isterim. Kanunun kestiği parmak acımaz onun için ben orada halletmek isterim" dedi. Ev sahibi Behiye Üstün de, "Ben uzlaşmayı tercih ederim. Günümüz şartlarında kiralar pahalı olduğu için herkes isyanlarda. Oturduğum yerde mal sahipleri kirayı hep 15-20 milyara çıkarıyor. Kiracılar da mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi aynı zamanda da kiracı olduğunu söyleyen Koray Bozat, "Bu konudan toplumda herkes muzdarip. Herkes uzlaşmaya gitmek ister. Mahkeme yolu değil de pratikten halledilmesini ister. Arabuluculuk sistemi bence mantıklı ama yeter ki hem mal sahibi tarafı hem kiracı tarafı biraz fedakarlık yapmak zorunda. Ketum davranan burada kaybeder. Uzlaşmak iyi bir şey" şeklinde konuştu. Bir başka kiracı Bülent Benzer de, ev sahibiyle uzlaşmaya gitmek isteyeceğini söyledi.

Kiracı Şevval Koç da, "Ben uzlaşmayı tercih ederim. Kiracı açısından bence iyi ama öteki türlü kiraya vereni zorlayabilir. Biz de evden çıkacağız bizim de işimiz zor. Yine de mahkeme daha gergin, zaten iki tarafı da çok gerdiği için ben uzlaşmak daha mantıklı. İki taraf da güzelce anlaşıp birbirini desteklerse bence çok daha iyi olur. Mahkemeye hiç gerek yok" diye konuştu.