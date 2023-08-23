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Bayrampaşa'da parkta bıçaklı kavga dehşeti! Her şey çocukların gözü önünde oldu: 1'i ağır 7 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Bayrampaşa’da parkta bıçaklı kavga dehşeti! Her şey çocukların gözü önünde oldu: 1’i ağır 7 yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da aynı aileden olduğu öğrenilen iki grup arasında parkta bıçaklı kavga çıktı. Çocukların gözü önünde yaşanan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Çevredekiler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bayrampaşa'da aile üyesi olduğu öğrenilen iki grup, parkta çocukların önünde bıçaklarını kullanarak kavga etti. Kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralanırken çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



Olay, saat 17.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup, parkta buluştu.

Parkta çocukların da bulunduğu sırada aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları kendi imkanları ile hastaneye giderken bazıları da ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde şerit çekerek inceleme yaptı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kavga anlarını bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

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