Bayrampaşa’da parkta bıçaklı kavga dehşeti! Her şey çocukların gözü önünde oldu: 1’i ağır 7 yaralı

Bayrampaşa'da aile üyesi olduğu öğrenilen iki grup, parkta çocukların önünde bıçaklarını kullanarak kavga etti. Kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralanırken çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.





Olay, saat 17.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup, parkta buluştu.