Sıcak hava Antalya’yı vurdu! Cadde ve sokaklar boş kaldı

Sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle tarihi Kaleiçi ile kentteki meydan, kafeterya, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler, güneşten korunmak için şemsiye kullandı. Bazı kişiler, park ve bahçelerdeki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.