Sıcak hava Antalya'yı vurdu! Cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler, güneşten korunmak için şemsiye kullandı. Bazı kişiler, park ve bahçelerdeki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi verilerine göre, kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 32 derece, nem oranı ise yüzde 74 ölçüldü.
Sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle tarihi Kaleiçi ile kentteki meydan, kafeterya, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler, güneşten korunmak için şemsiye kullandı. Bazı kişiler, park ve bahçelerdeki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.
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