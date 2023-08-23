Bir orman yangını da Eskişehir’de! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri de olay yerine geldi.