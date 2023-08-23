23 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bir orman yangını da Eskişehir'de! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bir orman yangını da Eskişehir'de! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
ABONE OL
Bir orman yangını da Eskişehir’de! Çok sayıda ekip sevk edildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye giden ekipler, 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve itfaiye desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri de olay yerine geldi.

Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri ile havadan müdahale için iki helikopter sevk edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinesindeki ekipler, 14 arazöz, 3 su tankeri ve itfaiye desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının, şu an için yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA