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Edirne'de ilginç kaza! Çarptığı araba bakın kimin çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Edirne’de ilginç kaza! Çarptığı araba bakın kimin çıktı

Edirne-İstanbul otoyolunda motosikletiyle seyir halindeki genç, aynı yöne seyreden babasının otomobiline arkadan çarpması sonucu yaralandı. Polis kazayla ilgili inceme başlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne-İstanbul otoyolunda meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü.

Muhammet Esat Yün idaresindeki 22 AAF 892 plakalı motosiklet, Fikri Yün hâkimiyetindeki 34 RYD 68 plakalı otomobilin aniden fren yapması sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Muhammet Esat Yün ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceme başlattı.

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