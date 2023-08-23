Edirne'de ilginç kaza! Çarptığı araba bakın kimin çıktı
Edirne-İstanbul otoyolunda motosikletiyle seyir halindeki genç, aynı yöne seyreden babasının otomobiline arkadan çarpması sonucu yaralandı. Polis kazayla ilgili inceme başlattı.
Muhammet Esat Yün idaresindeki 22 AAF 892 plakalı motosiklet, Fikri Yün hâkimiyetindeki 34 RYD 68 plakalı otomobilin aniden fren yapması sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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