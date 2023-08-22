Meteoroloji alarm verdi: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! İstanbul ve birçok ile “dışarı çıkmayın” uyarısı

Bunaltıcı sıcaklar yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceği ve yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının gelecek hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle denize kıyısı olan illerde yüksek nem ile hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde hava sıcaklıkları, Ankara'da 33-35, İstanbul'da 31-34, İzmir'de 34-37, Adana'da 36-38, Hatay'da 32-34, Mersin'de 33-34, Diyarbakır'da 38-41, Gaziantep'te 37-40 ve Şanlıurfa'da 37-41 derece seviyesinde olacak.