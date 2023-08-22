Meteoroloji alarm verdi: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! İstanbul ve birçok ile “dışarı çıkmayın” uyarısı
Serin havalara hasret kalan vatandaşlara meteorolojiden kavurucu haber geldi. Yapılan açıklamalara göre gelecek haftanın başına kadar yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek.
Bunaltıcı sıcaklar yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceği ve yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.
Hava sıcaklıklarının gelecek hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle denize kıyısı olan illerde yüksek nem ile hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.
Gelecek günlerde hava sıcaklıkları, Ankara'da 33-35, İstanbul'da 31-34, İzmir'de 34-37, Adana'da 36-38, Hatay'da 32-34, Mersin'de 33-34, Diyarbakır'da 38-41, Gaziantep'te 37-40 ve Şanlıurfa'da 37-41 derece seviyesinde olacak.
"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI!
Meteoroloji, sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini aktardı.
ARTVİN'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Artvin'in kuzey ilçelerinde ise sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Öte yandan vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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