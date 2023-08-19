Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili vuracak! İstanbul'a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! | İşte 5 günlük hava durumu

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 41 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 5 günlük yeni rapora göre Marmara'da etkili olan serin hava yakında yerini sıcak havalara bırakacak. İstanbul'da şu sıralar nemli olan hava yeniden ısınmaya başlayacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu...

Giriş Tarihi: 19.08.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL