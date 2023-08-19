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Haberler Galeri Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili vuracak! İstanbul'a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! | İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili vuracak! İstanbul'a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! | İşte 5 günlük hava durumu

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 41 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 5 günlük yeni rapora göre Marmara'da etkili olan serin hava yakında yerini sıcak havalara bırakacak. İstanbul'da şu sıralar nemli olan hava yeniden ısınmaya başlayacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu...

Giriş Tarihi: 19.08.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 10:24
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Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili vuracak! İstanbul’a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! | İşte 5 günlük hava durumu

Sıcak havalar vatandaşları bunaltmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) vatandaşları bir kez daha sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Bu doğrultuda Meteoroloji tarafından 19 Ağustos Cumartesi gününün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmelere göre 41 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili vuracak! İstanbul’a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! | İşte 5 günlük hava durumu

Öte yandan salı günü yeni bir sıcak hava dalgası yurda giriş yapacak.

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Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili vuracak! İstanbul’a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! | İşte 5 günlük hava durumu

Ege ve Antalya civarını etkileyecek olan yeni hava dalgasının sıcaklıkları 7-8 derece yukarıya çıkarması bekleniyor.

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Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili vuracak! İstanbul’a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! | İşte 5 günlük hava durumu

Sıcak hava dalgası hafta sonu da Marmara'yı etkileyecek ve İstanbul bunaltıcı bir havayla karşı karşıya kalacak. Sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak.

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Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili vuracak! İstanbul’a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! | İşte 5 günlük hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.