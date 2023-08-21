21 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yozgat'taki 12 kişinin öldüğü kazada neler yaşandı? Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...

Yozgat'taki 12 kişinin öldüğü kazada neler yaşandı? Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...

Gece saatlerinde Sivas'tan İstanbul'a doğru yola çıkan bir yolcu otobüsü Yozgat'ta şarampole uçtu. Feci kazada 12 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralandı. Yolcular arasında bulunan Cihat Çalışkan, olay anında yaşananları aktarırken "Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı." dedi. İşte katliam gibi kazada yaşananlar...

Giriş Tarihi: 21.08.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 11:25
  • 1
  • 11
Yozgat’taki 12 kişinin öldüğü kazada neler yaşandı? Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin öldüğü kazada yaralanan yolculardan Cihat Çalışkan, "Ben uyuyordum, bağırma seslerine uyandım" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Yozgat’taki 12 kişinin öldüğü kazada neler yaşandı? Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...

Sivas'tan İstanbul'a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş ve 12 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

  • 3
  • 11
Yozgat’taki 12 kişinin öldüğü kazada neler yaşandı? Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...

Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cihat Çalışkan otobüse Akdağmadeni'nden bindiğini söyleyerek, tedavi gördüğü hastanede olay anını anlattı.

  • 4
  • 11
Yozgat’taki 12 kişinin öldüğü kazada neler yaşandı? Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...

Çalışkan, "Anlık bir şekilde orta refüj üzerinden bariyerlere çarptı. Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım" şeklinde konuştu.

  • 5
  • 11
Yozgat’taki 12 kişinin öldüğü kazada neler yaşandı? Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...

Kazada yaralanan yolculardan Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine geldi.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan Ateş, "Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. O anı hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Uyandığımda kendimde bir şey olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim." dedi.