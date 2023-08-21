Yozgat’taki 12 kişinin öldüğü kazada neler yaşandı? Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...

Çalışkan, "Anlık bir şekilde orta refüj üzerinden bariyerlere çarptı. Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım" şeklinde konuştu.