21 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yozgat'ta katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı

Yozgat'ta katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada 12 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan kaza sonrası olay yerine giden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, "Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. Yapılan incelemelerde durum netleşecektir." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.08.2023 06:03 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 06:20
  • 1
  • 10
Yozgat’ta katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Yozgat’ta katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 11 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri de burada hayatını kaybetti.

  • 3
  • 10
Yozgat’ta katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."

  • 4
  • 10
Yozgat’ta katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı

VALİ ÖZKAN'DAN YARALILARA ZİYARET

Açıklamasının ardından Sorgun Devlet Hastanesine geçen Vali Özkan, yaralıları ziyaret ederek, acil şifalar diledi.

Özkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.58 sularında aldıkları ihbarla elim bir kazayla karşı karşıyla kaldıklarını söyledi.

  • 5
  • 10
Yozgat’ta katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı

Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Özkan, "Her zaman lütfen kurallara uyalım, canımız, canlarımız yanmasın şeklinde uyarılarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Geç varalım, geç kalalım ama canlarımız yanmasın, bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. İnşallah bütün uzman hekimlerimiz, arkadaşlarımız, sağlık teşkilatımız hepsi topyekun onların başında, yanı başında. İnşallah onları sağ salim iyileştiririz, tedavilerini yapar yakınlarına kavuştururuz." dedi.