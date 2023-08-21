21 Ağustos 2023, Pazartesi
Yozgat'ta katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada 12 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan kaza sonrası olay yerine giden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, "Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. Yapılan incelemelerde durum netleşecektir." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 21.08.2023 06:03 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 06:20
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