Kadıköy’de can pazarı! Alevler daireyi sardı, karı koca balkondan atladı: 1 öldü, 2 yaralı





Bir başka görgü tanığı Cüneyt Özmen ise, "İşten geliyordum zaten. Bu alev zaten dört yola kadar görünüyordu. Ben de iş çıkışında polis arabalarının peşine düştüm. Kadın, amcanın dediği gibi asılıymış. Asılı görmüşler yani kendini bırakırken. Çok yüksek bir alev vardı, öyle böyle değildi" diye konuştu. Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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