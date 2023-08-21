Üsküdar'da alacak verecek kavgasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada
İstanbul Üsküdar'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen iki tarafın kavgasında silahlarpatladı. Olayda bir kişi ayağından vurularak yaralanırken, ateş açılma anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar'da alacak verecek meselesinden dolayı çıkan ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Motosikletten kaldırımdaki kişilere ateş açılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay 23.00 sularında Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada caddenin başından motosikletle gelen iki kişi kaldırımdaki iki kişiye silahla ateş açtı.
Olay sonucu Y.Y ayağından vurularak yaralandı. Motosikletten kaldırımdaki kişilere ateş açılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Y.Y olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olayla ilgili konuşan Yüksel Kuşburnu "Biz burada kafede Beşiktaş'ımızın maçını arkadaşlarla beraber izliyorduk. Silah sesleri duyduk ve koştuk geldik. Baktık ki çatışma var iki grup arasında 4 kişi 2 motorla gelmişler. Kafe önünde kendi aralarında tartışma olmuş. Tartışmadan sonra birbirlerini kovalamışlar. Burada çatışmayı gördük ve 1 yaralı vardı. Aşağı doğru kaçtı saldırganlar. Ayağından vurulanı da gelen ambulansa koyduk. Ümraniye Devlet Hastanesine götürüldü. Biz de bu kadar gördük." dedi.
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