Üsküdar’da alacak verecek kavgasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada





Olayla ilgili konuşan Yüksel Kuşburnu "Biz burada kafede Beşiktaş'ımızın maçını arkadaşlarla beraber izliyorduk. Silah sesleri duyduk ve koştuk geldik. Baktık ki çatışma var iki grup arasında 4 kişi 2 motorla gelmişler. Kafe önünde kendi aralarında tartışma olmuş. Tartışmadan sonra birbirlerini kovalamışlar. Burada çatışmayı gördük ve 1 yaralı vardı. Aşağı doğru kaçtı saldırganlar. Ayağından vurulanı da gelen ambulansa koyduk. Ümraniye Devlet Hastanesine götürüldü. Biz de bu kadar gördük." dedi.

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