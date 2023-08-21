Karadeniz usulü çözüm! Bahçesine dadanan domuzlardan böyle kurtuldu

"ÇOK YOL DENEDİM AMA BUNDA ÇARE BULDUM"

59 yaşındaki Necdet Pala, geçen yıllarda lambaları sürekli yanık bıraktığını, domuzların buna zamanla alıştığını ve yanıp sönünce uzaklaştığını söyledi. Pala, "Ben domuz için bu sistemi kurdum, çok yol denedim ama bunda çare buldum. Sistemi ben tasarladım ve elektrikçi arkadaşa yaptırdım. Kabloları çektik ve sonrasında renkli lambaları bağladık. Sonrasında adaptör yaptırdım ve yanıp sönüyor. Bu şekilde domuz gelmiyor, yanıp sönmeseydi domuz yine geliyordu" diye konuştu.