Karadeniz usulü çözüm! Bahçesine dadanan domuzlardan böyle kurtuldu
Ordu’da Necdet Pala, Karadenizli zekasını kullanıp fındık bahçesine yerleştirdiği yaklaşık 50 adet led lamba, alarm sistemi ve çakar lambaların yardımıyla domuzları uzaklaştırıyor. Pala, bu sayede 5-6 yıldır gönül rahatlığı ile fındık topladığını belirtiyor.
Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde yaşayan Necdet Pala, 20 dönüm fındık bahçesinin üst kısmında bulunan ormanlık alandan girerek mahsulüne zarar veren domuzlardan bıktı. Geçen yıllarda sezonda bahçede geceleri nöbet tutan, aydınlatma sistemi yapan Pala, olumlu bir sonuç alamayınca 6 yıl önce Karadenizli zekasını kullandı.
Fındık bahçesine yanıp sönen renkli led lambalar, çakar lambalar ve alarm sistemi kurmak isteyen Pala, elektrik ustasından destek alarak fındık bahçesini farklı bir boyuta taşıdı. Bahçe içerisindeki 50 adet led lamba, bir adet alarm sistemi ve çakar lambalar bulunan Pala, 6 yıldır domuzların bahçeye zarar vermediğini, Karadeniz zekasının işe yaradığını söyledi.
"ÇOK YOL DENEDİM AMA BUNDA ÇARE BULDUM"
59 yaşındaki Necdet Pala, geçen yıllarda lambaları sürekli yanık bıraktığını, domuzların buna zamanla alıştığını ve yanıp sönünce uzaklaştığını söyledi. Pala, "Ben domuz için bu sistemi kurdum, çok yol denedim ama bunda çare buldum. Sistemi ben tasarladım ve elektrikçi arkadaşa yaptırdım. Kabloları çektik ve sonrasında renkli lambaları bağladık. Sonrasında adaptör yaptırdım ve yanıp sönüyor. Bu şekilde domuz gelmiyor, yanıp sönmeseydi domuz yine geliyordu" diye konuştu.
"SİSTEM AKŞAM ÇALIŞIYOR, SABAH KAPANIYOR"
Sistemi kendisinden başkasında görmediğini ifade eden Pala, yaklaşık 6 yıldır bu sistem ile domuzların bahçeden uzaklaştığını belirterek, "Domuzlardan başka türlü kurtulma şansım yoktu. Geçmişte radyo bıraktık, havai fişek attık ve çeşitli yollar denedik ama zamanla domuz alışmıştı. Burada 50 tane led lamba var, hepsi düşük voltajla çalışıyor. Gece çalışan sistem sabah saatlerinde güneşin doğuşu ile kapanıyor" ifadeline yer verdi.
"KARADENİZ ZEKASI İŞE YARADI"
"Karadeniz zekası olarak ben bunu kendi düşüncem ile yaptım ve bakmaya gelenler çok oldu" diyen Pala, "Hayrete düştüler ve beğendiler, bir de alarm sistemi var. O sistem de saat 20.00'de çalışmaya başlar, 15 dakika çalışır, 15 dakika bekler ve sabaha kadar çalışır. Gece bahçenin için yıldız gibi" dedi.
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