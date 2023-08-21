21 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın paniği! Alevler çevre ilçelerden de görüldü

İstanbul Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın paniği! Alevler çevre ilçelerden de görüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
ABONE OL
İstanbul Esenyurt’ta kültür merkezinde yangın paniği! Alevler çevre ilçelerden de görüldü

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın çevre ilçelerden de görüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA