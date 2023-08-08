08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 34 yıldır CHP yönetiminde olan Bodrum'da su krizi! Vatandaşların sabrı kalmadı

34 yıldır CHP yönetiminde olan Bodrum'da su krizi! Vatandaşların sabrı kalmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve uzun süredir su sorunu yaşayan vatandaşlar, yöneticilerin su sorununu çözememesine isyan ederken su tankeriyle dağıtılan su ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yokuşbaşı Mahallesi'nde ise sızıntı yapan atık su hattı uzun süredir yaydığı kokuyla mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

Giriş Tarihi: 08.08.2023 20:48 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 20:48
  • 1
  • 11
34 yıldır CHP yönetiminde olan Bodrum’da su krizi! Vatandaşların sabrı kalmadı
Dünyaca ünlü turizm merkezlerine ev sahipliği yapan CHP yönetimindeki Akdeniz il ve ilçeleri su sorunuyla cebelleşiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
34 yıldır CHP yönetiminde olan Bodrum’da su krizi! Vatandaşların sabrı kalmadı
Heykel yapmaktan vatandaşa hizmet etmeye vakit bulamayan CHP'li yöneticiler özellikle Bodrum'da yıllardır yaşanan su sorununu çözemiyor...
  • 3
  • 11
34 yıldır CHP yönetiminde olan Bodrum’da su krizi! Vatandaşların sabrı kalmadı

34 YILLIK CHP YÖNETİMİ

1989'da yönetimi Anavatan Partisi'nden alan CHP'liler tarafından 34 yıldır idare edilen Bodrum'da son dönemde ana isale hatlarında meydana gelen patlakların da etkisiyle yaz aylarında su kesintileri arttı.

  • 4
  • 11
34 yıldır CHP yönetiminde olan Bodrum’da su krizi! Vatandaşların sabrı kalmadı

VATANDAŞLARIN DAYANACAK SABRI KALMADI

Çok sayıda mahallede suların kesik olması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

  • 5
  • 11
34 yıldır CHP yönetiminde olan Bodrum’da su krizi! Vatandaşların sabrı kalmadı
Yaklaşık 1 aydır suların akmadığı belirtilen Çırkan Mahallesi'nde vatandaşlar mağdur oldu. Su olmadığı için temizlik ve hijyen konusunda da büyük sıkıntı çektiğini söyleyen mahalleli sorunun bir an çözülmesini istediklerini söyledi.