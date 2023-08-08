34 yıldır CHP yönetiminde olan Bodrum'da su krizi! Vatandaşların sabrı kalmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve uzun süredir su sorunu yaşayan vatandaşlar, yöneticilerin su sorununu çözememesine isyan ederken su tankeriyle dağıtılan su ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yokuşbaşı Mahallesi'nde ise sızıntı yapan atık su hattı uzun süredir yaydığı kokuyla mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

Giriş Tarihi: 08.08.2023 20:48 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 20:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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