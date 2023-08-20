USOM siber saldırılara göz açtırmıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “252 bin 883 adet zararlı internet adresine 108 milyon erişim engellendi”

KÜRESEL SİBER GÜVENLİK ENDEKSİ'NDE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI YÜKSELDİ

Bakan Uraloğlu, USOM tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2020'de 6, 2021'de 8, 2022'de 24 ve 2023 yılı içerisinde 58 adet sıfırıncı gün zafiyeti tespit edildiğine işaret ederek, "CNA (CVE Numbering Authorities) kabul süreci başarıyla tamamlanmıştır. USOM artık ülkemizde üretilen ve sıklıkla kullanılan üçüncü parti yazılımların, donanımların veya ürünlerin güvenlik açıkları için CVE numaraları atamakta ve güvenlik açığı yönetiminde süreç koordinasyonu sağlamaktadır. Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2021'de 21 adet, 2022'de 29 adet, 2023'de 84 adet CVE ID ataması yapılmıştır." diye konuştu.

Siber güvenlik çalışmalarının bir sonucu olarak, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan "Küresel Siber Güvenlik Endeksi" verilerine göre ülkenin sıralamasının yükseldiğini belirten Uraloğlu, bu kapsamda 2020'de Avrupa'da 11. sıradan 6. sıraya, dünya genelinde ise 20. sıradan 11. sıraya yükselme başarısının gösterildiğini aktardı.