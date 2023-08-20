20 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İğrenç zihniyet! Kocaeli'de çarşaflı kadına yobaz kadından sözlü taciz: Peçeni al git buradan

İğrenç zihniyet! Kocaeli'de çarşaflı kadına yobaz kadından sözlü taciz: Peçeni al git buradan

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
ABONE OL
İğrenç zihniyet! Kocaeli’de çarşaflı kadına yobaz kadından sözlü taciz: Peçeni al git buradan

Kocaeli'de bir şehir içi yolcu otobüsünde skandal anlar yaşandı. Bir kadın, çarşaflı bir kadına kıyafetinden dolayı iğrenç sözler söylerken o anlar kameralara yansıdı. Kadının "Burada böyle yaşanmaz. Peçeni al git buradan" sözlerine otobüsteki diğer yolcular yoğun tepki gösterdi. İşte detaylar...

Kocaeli'de şehir içi yolcu otobüsünde bir kadın yolcu, çarşaflı bir kadına kıyafetinden dolayı çirkin ifadeler kullandı.

YOL BOYUNCA TACİZ ETTİ

Peçe tartışması üzerinden kadına ithamlarda bulunan kadın yol boyu, tacizde bulundu.

"PEÇENİ AL GİT BURADAN"

"Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmaz. Peçeni al git buradan" diyen kadının sözlerine diğer yolcular kayıtsız kalmadı.

YOLCULARIN TEPKİSİ KAMERADA

Yolcular kadının çirkin sözlerine tepki gösterirken o anlarda yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

"ABLA TERBİYESİZLİK YAPMA SUS OTUR"

Otobüste olanlara şahit olan bir genç isyan ederek "Abla terbiyesizlik yapma sus otur" diyerek tepki gösterirken, olayı görüntüleyen bir yolcu ise "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada istediğimiz gibi yaşarız" ifadelerini kullandı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan yayınlanırken sosyal medya kullanıcıları saldırgan kadına tepki yağdırdı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA