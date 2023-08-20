İğrenç zihniyet! Kocaeli'de çarşaflı kadına yobaz kadından sözlü taciz: Peçeni al git buradan
Kocaeli'de bir şehir içi yolcu otobüsünde skandal anlar yaşandı. Bir kadın, çarşaflı bir kadına kıyafetinden dolayı iğrenç sözler söylerken o anlar kameralara yansıdı. Kadının "Burada böyle yaşanmaz. Peçeni al git buradan" sözlerine otobüsteki diğer yolcular yoğun tepki gösterdi. İşte detaylar...
Kocaeli'de şehir içi yolcu otobüsünde bir kadın yolcu, çarşaflı bir kadına kıyafetinden dolayı çirkin ifadeler kullandı.
YOL BOYUNCA TACİZ ETTİ
Peçe tartışması üzerinden kadına ithamlarda bulunan kadın yol boyu, tacizde bulundu.
"PEÇENİ AL GİT BURADAN"
"Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmaz. Peçeni al git buradan" diyen kadının sözlerine diğer yolcular kayıtsız kalmadı.
YOLCULARIN TEPKİSİ KAMERADA
Yolcular kadının çirkin sözlerine tepki gösterirken o anlarda yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.
"ABLA TERBİYESİZLİK YAPMA SUS OTUR"
Otobüste olanlara şahit olan bir genç isyan ederek "Abla terbiyesizlik yapma sus otur" diyerek tepki gösterirken, olayı görüntüleyen bir yolcu ise "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada istediğimiz gibi yaşarız" ifadelerini kullandı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan yayınlanırken sosyal medya kullanıcıları saldırgan kadına tepki yağdırdı
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