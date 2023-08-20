İğrenç zihniyet! Kocaeli’de çarşaflı kadına yobaz kadından sözlü taciz: Peçeni al git buradan

"ABLA TERBİYESİZLİK YAPMA SUS OTUR"

Otobüste olanlara şahit olan bir genç isyan ederek "Abla terbiyesizlik yapma sus otur" diyerek tepki gösterirken, olayı görüntüleyen bir yolcu ise "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada istediğimiz gibi yaşarız" ifadelerini kullandı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan yayınlanırken sosyal medya kullanıcıları saldırgan kadına tepki yağdırdı