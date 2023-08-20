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Gaziantep'te enkaz altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti! Çalışmalar esnasında acı haber...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2023
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Gaziantep’te enkaz altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti! Çalışmalar esnasında acı haber...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler Mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 5 katlı 23 Nisan apartmanın yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü. Yıkım çalışması yapan 42 yaşındaki kepçe operatörü ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörünü kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ağır hasar alan merkez Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki 4 katlı bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Binanın altında iş makinesiyle kalan operatörü kurtarmak için AFAD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde 5 katlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan 42 yaşındaki kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

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