Gelin-kaynana arasında ilginç gerilim! ’Büyücüsün’ sözü mahkemeye taşındı

"HAKARET YOK AMA TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİRSİN" KARARI

"Ellerinde falcı, büyücü olduğuma dair belgeleri varsa ben suçluyum, yoksa ben onlardan şikayetçiyim" diyen kayınvalide, bir gelinin kaynanasına etmemesi gereken sözler söyleyerek hakaret ve iftiraya uğradığını belirtti. Gelini Zeynep Y., gelinin annesi ve ağabeyinden şikayetçi oldu.

Ayşe Y.'nin gelini ve dünürleri hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma sonucunda suç unsurunun oluşmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi ancak Ayşe Y.'ye söylendiği iddia edilen "büyücüsün, falcısın" sözlerinden dolayı hukuk mahkemesine tazminat davası açabileceği kaydedildi.