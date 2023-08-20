Gelin-kaynana arasında ilginç gerilim! 'Büyücüsün' sözü mahkemeye taşındı
Maltepe’de yaşayan bir gelin-kaynana arasında“büyücüsün” gerilimi yaşandı. Gelininin, annesi ve ağabeyi ile birlikte olup kendisine "büyücüsün, falcısın" diyerek hakaret ettiğini öne süren Ayşe Y., soluğu mahkemede aldı. "Ellerinde falcı, büyücü olduğuma dair belgeleri varsa ben suçluyum, yoksa ben onlardan şikayetçiyim" diyen Ayşe Y. hem gelinini, hem de dünürünü savcılığa verdi. Olayda hakaret olmadığına karar veren savcılık, "tazminat davası” açmaya yönlendirdi.
Maltepe'de yaşayan 60 yaşındaki ev hanımı Ayşe Y. oğlu Şefik Y.'nin 2017 yılında Zeynep Y. İle evlendirdi. Kısa bir süre sonra mutlu evlilikleri çekişmeli evliliğe dönüştü. Çift arasında yaşanan anlaşmazlıklar gelini, kaynanasına öfkelendirdi. Yaşlı kadını büyücülükle suçladı. Ayşe Y. ise, gelinini ve ona destek veren dünürünü mahkemeye verdi.
"BÜYÜCÜSÜN" GERİLİMİ
Ekim 2021'de eşiyle birlikte oğlunun evine ziyarete giden Ayşe Y., oğlunun dışarıda olduğu bir günde gelini tarafından eve almadı. Sokakta bekletilen kayınvalide ve kayınpeder, gelinleri Zeynep Y.'nin birilerini aramasından sonra eve girebildi.
Daha sonra eşinin akrabalarını evde istemediğini belirten Zeynep Y., "Sizi istemiyorum" diyerek yaşlı çifti evden de kovdu. İddiaya göre bu duruma çok üzülen Ayşe Y.'nin eşi hastalandı ve bir yıl engelli yaşadıktan sonra vefat etti.
"BÜYÜCÜSÜN, FALCISIN"
Tüm bu yaşananların üzerine gelinin ailesinin de kendisine hakaretler ettiğini belirten Ayşe Y. çareyi savcılığa başvurmakta buldu. Oğlu Şefik'in de gelini Zeynep'ten boşanma kararı aldığını belirten Ayşe Y., "Gelinim evi terk etti. 5 yaşındaki torunum gelinimin verdiği bilgilerle bana 'babaanne sen büyücüsün' derken, dünürlerim de bana telefon açıp, 'siz kızıma büyü yapıyorsunuz, sen büyücü ve falcısın' dedi. Torunumu bile rica minnet gösterdiler" dedi.
"HAKARET YOK AMA TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİRSİN" KARARI
"Ellerinde falcı, büyücü olduğuma dair belgeleri varsa ben suçluyum, yoksa ben onlardan şikayetçiyim" diyen kayınvalide, bir gelinin kaynanasına etmemesi gereken sözler söyleyerek hakaret ve iftiraya uğradığını belirtti. Gelini Zeynep Y., gelinin annesi ve ağabeyinden şikayetçi oldu.
Ayşe Y.'nin gelini ve dünürleri hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma sonucunda suç unsurunun oluşmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi ancak Ayşe Y.'ye söylendiği iddia edilen "büyücüsün, falcısın" sözlerinden dolayı hukuk mahkemesine tazminat davası açabileceği kaydedildi.
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