Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu... Son depremler listesi
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yapılan açıklamada saat 10.05'te yaşanan depremin derinliği 22.17 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 10.05'te yaşanan depremin derinliği 22.17 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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