İstanbul’da evlilik hazırlığı yapan genç düğünden önce kayıplara karıştı! Gelin ve ailesi şoke oldu

"YENİ NİŞANLANMIŞTI, DÜĞÜNÜNÜ BEKLİYORDUK"

Ramazan Altın'ın eniştesi Yusuf Yücel, "Ramazan Altın kardeşimiz 10 Temmuz Pazartesi geceden itibaren kayıp. Ailesi ve yakınları olarak, herkes şok halinde 9 gündür. Ailesi, yakınları ve köylümüz olarak çok tedirgin haldeyiz. Emniyet birimlerinin, gerekirse istihbarat teşkilatlarının bu işin üzerinde durmasını talep ediyoruz. Çok tedirgin, çok perişan haldeyiz. Bildiğimiz kadarıyla hiçbir şey yoktu. Kötü alışkanlığı da yoktu. İçine kapanık, çok mülayim, çok efendi, kendi halinde bir arkadaşımız. 28 yaşında, yeni nişanlanmıştı. Düğününü bekliyorduk, düğün hazırlıkları yapıyorduk. Şok olduk, herkes şok halinde. Hepimiz, her gün burada toplanıyoruz, haber bekliyoruz. Emniyet birimlerinden bir haber gelmiyor. Hiçbir konuda haber alamıyoruz. Yani bir eşya almıyor. Sadece kıyafetleriyle gidiyor. Ve bir daha haber alamıyoruz. 9 gündür perişan haldeyiz" dedi.