İstanbul'da evlilik hazırlığı yapan genç düğünden önce kayıplara karıştı! Gelin ve ailesi şoke oldu
İstanbul’da evlilik hazırlığı yapan 28 yaşındaki Ramazan Altın, gece saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Gelin ve ailesi ise şaştı kaldı. 9 gündür kayıp olan gencin son görüntüleri ise kameralara böyle yansıdı.
İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Ramazan Altın, 10 Temmuz Pazartesi gecesi evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.
Altın'ın pazartesi gecesi yaşadığı mahallede bulunan pastaneden saat 03.00 sularında simit aldığı öğrenildi. Simit aldığı görüntüler Altın'a dair son görüntüler oldu. Altın'ın babası Ramazan Altın, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Ailesi ve nişanlısı, 15 Ekim'de düğün yapmayı planladıkları Altın'dan bir an önce haber almak istiyor.
"EĞER BİZİ GÖRÜYORSA, GERİ DÖNSÜN"
Baba Aşır Altın, "Aramızda problem yok. Hiçbir zaman olmaz da zaten, evimiz üst tarafta. İş yeri burada, sabah saat 08.00'de iner, akşam 18.00'de çıkar. Yani hiçbir sosyal hayatı yoktu. Ama şu anda oğlumuz kayıp. Endişe ediyoruz, büyük bir ihtimalle oğlumuzu kaçırdılar Sabah saat 06.00'da aşağı indim. Saat 08.15'te benim ufak oğlum var, O 'Baba abim kayıp, evde yok' dedi. Dükkanı aradık, sağı solu aradık yok. Ondan sonra biz düşünmeye başladık." dedi.
Altın, "Dedik acaba bir yerde yattı kalktı mı? Saat 11.00'e kadar bekledik. Ondan sonra da 11.00'de polis karakoluna gittik. Orada tutanak tutturduk. Biz de aramaya çıktık. Günlerdir çok perişanız. Günlük 100 kişi, 150 kişi, her akşam burada oturuyoruz. Bir haber alır mıyız diye bekliyoruz. Ama şu anda yok. Eğer bizi görüyorsa, geri dönsün. İnan biz kucağımızı açacağız" şeklinde konuştu.
"YENİ NİŞANLANMIŞTI, DÜĞÜNÜNÜ BEKLİYORDUK"
Ramazan Altın'ın eniştesi Yusuf Yücel, "Ramazan Altın kardeşimiz 10 Temmuz Pazartesi geceden itibaren kayıp. Ailesi ve yakınları olarak, herkes şok halinde 9 gündür. Ailesi, yakınları ve köylümüz olarak çok tedirgin haldeyiz. Emniyet birimlerinin, gerekirse istihbarat teşkilatlarının bu işin üzerinde durmasını talep ediyoruz. Çok tedirgin, çok perişan haldeyiz. Bildiğimiz kadarıyla hiçbir şey yoktu. Kötü alışkanlığı da yoktu. İçine kapanık, çok mülayim, çok efendi, kendi halinde bir arkadaşımız. 28 yaşında, yeni nişanlanmıştı. Düğününü bekliyorduk, düğün hazırlıkları yapıyorduk. Şok olduk, herkes şok halinde. Hepimiz, her gün burada toplanıyoruz, haber bekliyoruz. Emniyet birimlerinden bir haber gelmiyor. Hiçbir konuda haber alamıyoruz. Yani bir eşya almıyor. Sadece kıyafetleriyle gidiyor. Ve bir daha haber alamıyoruz. 9 gündür perişan haldeyiz" dedi.
PASTANEDEN SİMİT ALDIĞI AN KAMERADA
Ramazan Altın'ın evden ayrıldığı gece mahalledeki bir pastaneden simit aldığı ve sokakta yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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