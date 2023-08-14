Emine Erdoğan AK Parti’nin 22’inci yılını kutladı: Türkiye Yüzyılı kararlılığı ile...

Sadece hayali kurulan güçlü, büyük ve vizyoner Türkiye'yi, hayallerin de ötesine taşıyan AK Parti'nin yeni yaşı kutlu olsun.

@akparti

Hiç eksilmeyen çalışma ve başarma azmimizle, ülkemizin yarınlarını inşa etme gayesiyle nice yıllara… #AkParti22Yaşında"

Milletinin emanetini 22 yıldır hakkıyla taşıyarak günümüze ulaştıran AK Parti, #TürkiyeYüzyılı kararlılığı ile yoluna devam ediyor.



Sadece hayali kurulan güçlü, büyük ve vizyoner Türkiye'yi, hayallerin de ötesine taşıyan AK Parti'nin yeni yaşı kutlu olsun. @akparti



Hiç… pic.twitter.com/S5xGsWIJbN — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 14, 2023