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Emine Erdoğan AK Parti'nin 22'inci yılını kutladı: Türkiye Yüzyılı kararlılığı ile...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2023
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Emine Erdoğan AK Parti’nin 22’inci yılını kutladı: Türkiye Yüzyılı kararlılığı ile...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 22'inci yılı mesajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Erdoğan, kurulduğu yıldan bu yana Türkiye'yi hayaller ötesine taşıyan AK Parti'nin yeni yaşını böyle kutladı:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti 22 yıldır tüm istikrarıyla Türk milletine hizmet etmeye devam ediyor.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Hiç eksilmeyen çalışma ve başarma azmimizle, ülkemizin yarınlarını inşa etme gayesiyle nice yıllara…" ifadeleriyle AK Parti'nin yeni yaşını kutladı.

"TÜRKİYE YÜZYILI KARARLILIĞI İLE..."

Erdoğan, AK Parti'nin 22'inci yılı için şu mesajı yayımladı:

"Parti, #TürkiyeYüzyılı kararlılığı ile yoluna devam ediyor.

Sadece hayali kurulan güçlü, büyük ve vizyoner Türkiye'yi, hayallerin de ötesine taşıyan AK Parti'nin yeni yaşı kutlu olsun.
@akparti

Hiç eksilmeyen çalışma ve başarma azmimizle, ülkemizin yarınlarını inşa etme gayesiyle nice yıllara… #AkParti22Yaşında"

Aydınlık Türkiye’nin mimarı AK Parti 22 yaşında! AYDINLIK TÜRKİYE'NİN MİMARI AK PARTİ 22 YAŞINDA!

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