Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Kamyonet arkadan vurdu! Çok sayıda yaralı var...

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pikapta sıkışan sürücü İsmail K. ile Hatice K.'yı çıkarmak için çalışma başlattı. Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar İsmail K., Hatice K. ile hafif ticari araçta bulunan Uğur Ş., kızları Emel B.G., Aysima N.Ş. ve eşi Ece Ş. hastaneye kaldırıldı. İsmail K. ile eşi Hatice K.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi. 34 FSH 79 kamyonet sürücüsü Yusuf Ö. ise yaralanmadı.