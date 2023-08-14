Şaka yaparken iki genci hayattan kopardı! Pes dedirten ifade

Kazaya sebep olan kişi ifadesinde şımarıklık yapmayı sevdiğini söylüyor. Başka anaların canı yanmasın. Ehliyet kursları birkaç saatlik derslerle peynir ekmek gibi motor ehliyeti dağıtıyor. Çok rahat motor satışı yapılıyor. Onlar da hızlı giderken bu kazalar oluyor" dedi.