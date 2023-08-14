Şaka yaparken iki genci hayattan kopardı! Pes dedirten ifade
Son dakika haberine göre İstanbul Arnavutköy Pirinççi Köyü Yolu’nda motosikletiyle seyir halindeki Berkant Keskin, şaka amacıyla önünde giden motorcuya yaklaşarak hareketler yapması faciaya neden oldu. Kazada Berkant Keskin'in hareket yaptığı motosikleti kullanan Murat Vermez ve motordaki yolcu Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetti.
Kazada Berkant Keskin'in hareket yaptığı motosikleti kullanan Murat Vermez ve motordaki yolcu Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetti. Tutuklanan Keskin'in ifadesinde, "Ben biraz şımarığım, şaka yapmayı seviyorum" dediği öğrenilirken kazadan bir süre önce, sosyal medyada motor kullanırken çektiği bir fotoğrafı, "şımarmasam olmaz" yazarak paylaştığı görüldü.
İstanbul Arnavutköy Pirinççi Köyü Yolu'nda motosikletiyle seyir halindeki Berkant Keskin, şaka amacıyla önünde giden motorcuya yaklaşarak hareketler yapması faciaya neden oldu. Kazada Berkant Keskin'in hareket yaptığı motosikleti kullanan Murat Vermez ve motordaki yolcu Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetti. Kaza, İstanbul Arnavutköy Pirinççi köyü Yolu'nda meydana geldi. Oto galerisi bulunan 23 yaşındaki Murat Vermez, arkadaş grubuyla birlikte Arnavutköy bölgesine geziye çıktı.
GEZİ DÖNÜŞÜ KAZADA HAYATLARINI KAYBETTİLER
Gezi dönüşünde daha önce tanımadığı ve gruba yeni katılan Nazlıcan Yolcu'yu da arkadaşına aldı. Pirinççi Köyü yolunda Berkant Keskin, kullandığı motosikletle seyir halindeyken önünde motosikletle gitmekte olan Murat Vermez'in kullandığı motosiklete yaklaşarak hareket yapmaya başladı. Bu sırada Murat Vermez kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada Murat Vermez ile arkasında bulunan Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetti.
"BEN ŞIMARIĞIM ŞAKA YAPMAYI SEVİYORUM"
Aslen Giresun Alucralı olan Murat Vermez Pazar Günü Murat Güneşli Merkez Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza sonrasında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından tutuklanan Berkant Keskin'in, ifadesinde, "Ben biraz şımarığım, şaka yapmayı seviyorum" dediği öğrenildi. Keskin'in ayrıca motor kullanırken çektiği bir fotoğrafı, "Şımarmasam olmaz" notuyla daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.
"BAŞKA CANLAR YANMASIN"
Kazayla ilgili konuşan Murat Vermez'in akrabası Cüneyt Polat, "Arkadaş grubuyla geziye çıkış ve dönüş yolunda kaza meydana gelmiş. Sağından geçerken vuruyor.
Kazaya sebep olan kişi ifadesinde şımarıklık yapmayı sevdiğini söylüyor. Başka anaların canı yanmasın. Ehliyet kursları birkaç saatlik derslerle peynir ekmek gibi motor ehliyeti dağıtıyor. Çok rahat motor satışı yapılıyor. Onlar da hızlı giderken bu kazalar oluyor" dedi.
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