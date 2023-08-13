İş insanına akılalmaz vurgun: Tek bir telefon 8 milyon lirasına mal oldu!

Emniyet birimlerinin yıllardır telefon dolandırıcılarına karşı dikkat edilmesi konusundaki uyarılarına rağmen devam tele-dolandırıcılık son bulmuyor. Bu kez dolandırıcıların tuzağına yabancı uyruklu bir işadamı düştü.

İstanbul Eyüpsultan'da polise başvuran Afganistan uyruklu işadamı K.A.S. kendisini telefonla arayan kişilerce dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.