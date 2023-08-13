İş insanına akılalmaz vurgun: Tek bir telefon 8 milyon lirasına mal oldu!
İstanbul’da yabancı uyruklu bir iş insanını gözüne kestiren iki dolandırıcı, uyguladığı yöntemle 8 milyonluk vurgun yaptı. K.A.S., telefonla arayan şahısların kendilerini polis diye tanıtmalarıyla dolandırıcıların ağına düştü. İçinde para dolu poşeti elleriyle teslim eden iş insanı dolandırıldığını anlayınca soluğu karakolda aldı.
Emniyet birimlerinin yıllardır telefon dolandırıcılarına karşı dikkat edilmesi konusundaki uyarılarına rağmen devam tele-dolandırıcılık son bulmuyor. Bu kez dolandırıcıların tuzağına yabancı uyruklu bir işadamı düştü.
İstanbul Eyüpsultan'da polise başvuran Afganistan uyruklu işadamı K.A.S. kendisini telefonla arayan kişilerce dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.
AYNI NUMARA: TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN...
Mağdur K.A.S., "Telefonla arayıp banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirilip kullanıldığını söylediler. Operasyon bitip temize çıkana kadar tüm para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermemi istediler. Onlara inanıp gelen kişiye poşete koyduğum para ve ziynet eşyalarını verdim. Sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, K.A.S.'nin içinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti şüphelilere teslim ederken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuştuğu, ardından poşeti alan şüphelinin uzaklaştığı görüldü. Polis, kamera görüntülerinden iki şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. gözaltına alındı.
Aynı yöntemle 24 Temmuz'da Esenyurt'ta B.U.'ya ait 350 bin lirayı da çaldıkları belirlenen şüpheliler adliyedeki sevk işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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