03 Ağustos 2023, Perşembe
Usta oyuncu Işıl Yücesoy'a dolandırıcılık şoku! Gece yarısı siber suçlar merkezine koştu
Son olarak atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile izleyici karşısına çıkan Işıl Yücesoy'un cep telefonu hacklendi. Usta oyuncunun adı kullanılarak yakın çevresinden acil 20 bin TL istendi. Büyük şok yaşayan Yücesoy, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek uyarıda bulundu.
Giriş Tarihi: 03.08.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 16:10
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