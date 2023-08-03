Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku! Gece yarısı siber suçlar merkezine koştu

"BENİM PARA VADELİDE"

Usta oyuncu Işıl Yücesoy'un telefon rehberindeki bazı isimlere, "İyi akşamlar dilerim. Bu saatte rahatsızlık verdiğim için kusura bakma. Senden bir ricam olacak. Benim para vadelide ve şu an bozduramıyorum. Cuma günü vade açılıyor. Fakat şu anda acil 20 bin TL bir yere ödeme yapmam gerekiyor.