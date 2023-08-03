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Haberler Galeri Usta oyuncu Işıl Yücesoy'a dolandırıcılık şoku! Gece yarısı siber suçlar merkezine koştu

Usta oyuncu Işıl Yücesoy'a dolandırıcılık şoku! Gece yarısı siber suçlar merkezine koştu

Son olarak atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile izleyici karşısına çıkan Işıl Yücesoy'un cep telefonu hacklendi. Usta oyuncunun adı kullanılarak yakın çevresinden acil 20 bin TL istendi. Büyük şok yaşayan Yücesoy, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 03.08.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 16:10
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Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku! Gece yarısı siber suçlar merkezine koştu

Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi. Dolandırıcılar, usta sanatçının adını kullanarak, Yücesoy'un yakın çevresinden 'acil' 20 bin TL istedi.

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Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku! Gece yarısı siber suçlar merkezine koştu

"BENİM PARA VADELİDE"

Usta oyuncu Işıl Yücesoy'un telefon rehberindeki bazı isimlere, "İyi akşamlar dilerim. Bu saatte rahatsızlık verdiğim için kusura bakma. Senden bir ricam olacak. Benim para vadelide ve şu an bozduramıyorum. Cuma günü vade açılıyor. Fakat şu anda acil 20 bin TL bir yere ödeme yapmam gerekiyor.

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Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku! Gece yarısı siber suçlar merkezine koştu

Rica etsem IBAN göndersem açıklamaya benim adımı yazarak ödemeyi yapabilir misin? Cuma günü iade ederim" şeklinde mesaj gönderildi.

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Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku! Gece yarısı siber suçlar merkezine koştu

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Işıl Yücesoy, dolandırıcılara karşı yakın çevresini uyardı.

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Usta oyuncu Işıl Yücesoy’a dolandırıcılık şoku! Gece yarısı siber suçlar merkezine koştu

Yücesoy, Instagram sayfasından da dostlarını uyardı ve Whatsapp'tan kendi adına gelen mesajlara itibar etmemelerini istedi.