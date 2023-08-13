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Fırtına uçuracak! İstanbul özelinde sarı kodlu uyarı! Meteoroloji'den son dakika açıklaması

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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Fırtına uçuracak! İstanbul özelinde sarı kodlu uyarı! Meteoroloji’den son dakika açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarı açıklamasında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli fırtınanın etkili olacağını belirterek vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi. Diğer yandan İstanbul özelinde sarı kodlu fırtına uyarısı verildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı paylaşımında Türkiye'nin büyük bölümünde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı ifade edilirken vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

İSTANBUL'A ÖZEL SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli fırtınaya dikkat çekilerek, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.08.2023 Pazar günü Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Batı Karadeniz'de (Bartın-Kastamonu) fırtına beklenildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğleden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

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