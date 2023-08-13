13 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da korkutan fabrika yangını!

Antalya'da korkutan fabrika yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
ABONE OL
Antalya’da korkutan fabrika yangını!

Son dakika haberine göre Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışması devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA