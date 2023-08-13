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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bursa-İstanbul arasında çok sayıda sefer iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bursa-İstanbul arasında çok sayıda sefer iptal edildi

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi. Yapılan açıklamada iptal edilen seferlere yer verildi. İşte o seferler...

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferinin yapılamadığı, 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 18.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Duyuruda, 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile 20.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 20.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferinin de aynı gerekçeyle yapılamayacağı kaydedildi.

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