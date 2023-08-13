Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bursa-İstanbul arasında çok sayıda sefer iptal edildi

Duyuruda, 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile 20.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 20.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferinin de aynı gerekçeyle yapılamayacağı kaydedildi.