Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Kuzey Ege'de bugün için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın 09 ila 23 saatleri arasında etkili olması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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