13 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Marmara için fırtına uyarısı

Marmara için fırtına uyarısı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2023 09:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Kuzey Ege'de bugün için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın 09 ila 23 saatleri arasında etkili olması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marmara için fırtına uyarısı
Marmara için fırtına uyarısı
Gıda fabrikasında yangın
Gıda fabrikasında yangın
Kültürel mirasımız: Bıçak sanatı
Kültürel mirasımız: Bıçak sanatı
Galata Köprüsü 40 gün trafiğe kapatılıyor!
Galata Köprüsü 40 gün trafiğe kapatılıyor!
Malatya’da 4,8 ve 4,5’lik 2 deprem
Malatya'da 4,8 ve 4,5'lik 2 deprem
Anadolu Diyarı Emet’te
Anadolu Diyarı Emet'te
Sanal ortamdaki dijital tehlike
Sanal ortamdaki dijital tehlike
Malatya’da peş peşe korkutan depremler
Malatya’da peş peşe korkutan depremler
Beşiktaş’ta korkunç olay! Bir kişi aranıyor
Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir kişi aranıyor
Balkonda rastgele ateş eden kadın yakalandı
Balkonda rastgele ateş eden kadın yakalandı
İETT! Yine dumanlar saçarak ilerledi
İETT! Yine dumanlar saçarak ilerledi
İşte afetzedeler için yapılan köy evleri
İşte afetzedeler için yapılan köy evleri
Daha Fazla Video Göster