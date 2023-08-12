Malatya’da peş peşe korkutan depremler! İçişleri ve AFAD’dan açıklama...
AFAD verilerine göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39 ve 16:40'da peş peşe 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremler paniğe neden oldu. Depreme dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'den açıklama geldi. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Saat 16.40'ta ise yine aynı yerde bu kez 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Sarsıntının ardından Malatya'daki bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Vatandaşların açık alanlardaki bekleyişi sürüyor.
İLK DEPREM
Büyüklük:4.8 (Mw) Yer:Yeşilyurt (Malatya) Tarih:2023-08-12 Saat:16:39:16 TSİ Enlem:38.312 N Boylam:38.228 E Derinlik:6.35 km
İKİNCİ DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw) Yer:Yeşilyurt (Malatya) Tarih:2023-08-12 Saat:16:40:01 TSİ Enlem:38.317 N Boylam:38.225 E Derinlik:7 km
ÇEVRE İLERDE HİSSEDİLDİ
Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, önceki akşam da 5.3 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD Başkanı Yunus Sezer ise yaptığı paylaşımda, "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8; saat 16:40'da 4.5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." cümlesine yer verdi.
2023 SON DEPREMLER
12-08-2023 16:40:01 38.317 38.225 7 MW 4.5 Yeşilyurt (Malatya)
12-08-2023 16:39:16 38.312 38.228 6.35 MW 4.8 Yeşilyurt (Malatya)
12-08-2023 15:43:11 38.099 38.349 7.05 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
12-08-2023 15:39:49 38.32 38.238 8.71 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 598701
12-08-2023 15:34:23 37.392 36.875 12.16 ML 2.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
12-08-2023 15:25:28 38.527 40.634 13 ML 1.6 Lice (Diyarbakır)
12-08-2023 15:22:37 40.823 31.744 7 ML 1.5 Merkez (Bolu)
12-08-2023 15:14:07 38.551 40.588 4.58 ML 3.1 Lice (Diyarbakır)
12-08-2023 15:09:23 38.119 37.984 7.76 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
12-08-2023 14:55:38 38.491 37.34 10.23 ML 1.7 Darende (Malatya)
12-08-2023 14:51:21 38.306 31.024 7.62 ML 1.3 Yalvaç (Isparta) 598694
12-08-2023 14:09:53 38.409 37.602 6.98 ML 1.6 Darende (Malatya) 598692
12-08-2023 14:04:30 38.221 37.814 7.02 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 598693
12-08-2023 13:15:08 38.944 44.285 7.33 ML 3.0 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [12.23 km] Özalp (Van) 598687
12-08-2023 13:10:25 36.219 33.473 7 ML 1.3 Gülnar (Mersin) 598691
12-08-2023 13:09:41 37.993 36.391 6.96 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 598690
12-08-2023 13:06:17 37.838 36.217 7.1 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 598689
12-08-2023 13:02:46 37.861 36.228 7 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 598688
12-08-2023 12:57:40 38.042 37.661 8.11 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 598684
12-08-2023 12:54:01 37.856 36.226 7 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 59868
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