Malatya’da peş peşe korkutan depremler! İçişleri ve AFAD’dan açıklama...

ÇEVRE İLERDE HİSSEDİLDİ

Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, önceki akşam da 5.3 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.