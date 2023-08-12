Gülüç Millet bahçesi hizmete giriyor

Birinci etabın tamamlanmasıyla birlikte ikinci etabı da süratle yapıp hizmete açacağız. Projemiz tamamlandığında Batı Karadeniz bölgesinde ki en güzel millet bahçesi olacak. Gülüç'ümüze ve bölge halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana belediyemizin kısıtlı imanlarımıza rağmen hep büyük projelere imza attık ve atmaya da devam ediyorum. Pandemi başta olmak üzere yaşadığımız birçok afete rağmen Gülüç'e son 9 yılda her alanda güzel hizmetler yaptık. Halkımız iki dönemdir bana güvendi ve beni seçti. Ben de ekibimle beraber Gülüç halkımıza hak ettiği hizmetleri her alanda sunmaya çalıştım. Ben Gülüç'ün aşığıyım, ve Gülüç'e hizmet etmek beni çok mutlu ediyor. Halkımızın bu desteği ve sevgisi devam ettiği sürece de Gülüç halkına en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğim" dedi.

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