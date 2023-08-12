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İzmir'de deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.08.2023 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023
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İzmir’de deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

AFAD verilerine göre İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 07.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, saat 07.25'te yerin 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Menderes ilçesine 17.52 kilometre uzaklıkta Kuşadası Körfezinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük: 3.9 (Ml)

Yer: Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.52 km] Menderes (İzmir)

Tarih: 2023-08-12 Saat:07:25:54 TSİ

Enlem:3 7.889 N

Boylam: 26.986 E

Derinlik: 11.14 km

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

12-08-2023 08:03:4338.61239.6036.98ML1.7Merkez (Elazığ)

12-08-2023 07:51:1438.2738.197.15ML1.7Yeşilyurt (Malatya)

12-08-2023 07:45:1837.07728.3466.96ML2.6Ula (Muğla)

12-08-2023 07:40:1137.85636.1697ML2.3Saimbeyli (Adana)

12-08-2023 07:35:0137.94136.3137ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)

12-08-2023 07:30:2237.88627.0047.05ML2.9Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.08 km] Menderes (İzmir)

12-08-2023 07:25:5437.88926.98611.14ML3.9Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.52 km] Menderes (İzmir)

12-08-2023 07:11:4137.90336.2895.55ML2.3Göksun (Kahramanmaraş)

12-08-2023 07:01:4437.27536.9917.07ML1.3Pazarcık (Kahramanmaraş)

12-08-2023 06:41:3238.28638.2016.88ML1.7Yeşilyurt (Malatya)

12-08-2023 06:35:3138.27137.2517ML1.9Elbistan (Kahramanmaraş)

12-08-2023 06:24:0437.10436.2896.77ML2.0Merkez (Osmaniye)

12-08-2023 06:17:5537.83436.2416.94ML1.7Saimbeyli (Adana)

12-08-2023 06:12:3437.05928.4476.96ML1.6Ula (Muğla)

12-08-2023 06:05:5438.44437.297ML2.1Elbistan (Kahramanmaraş)

12-08-2023 05:50:2638.19236.3187.06ML2.6Tufanbeyli (Adana)

12-08-2023 05:26:0937.8136.1657ML2.0Saimbeyli (Adana)

12-08-2023 05:12:4338.05837.6813.47ML2.6Doğanşehir (Malatya)

12-08-2023 05:02:3737.936.6267.04ML1.5Onikişubat (Kahramanmaraş)

12-08-2023 04:47:0438.14936.6337ML3.0Göksun (Kahramanmaraş)

Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM MEYDANA GELDİ

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