İşte Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atamalarda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. YAŞ kararıyla Tuğamiral rütbesine terfi ettirilerek Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı. İşte detaylar...
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Gökçen Fırat, YAŞ kararlarıyla tuğamiral rütbesine yükseltildi.
Böylece TSK'da ilk kez bir kadın kurmay albay amiral rütbesine terfi ettirildi.
Fırat, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın savaş gemisi komutanıydı.
GÖKÇEN FIRAT'IN GÖREV YERİ
Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Tuğamiral Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: ÇOK ÇOK MUTLU OLDUM
Başkan Erdoğan, YAŞ kararları sonrası Deniz Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın tuğamiral rütbesine yükseltilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez kadın amiral ataması yapılmasıyla ilgili bir açıklama yapmıştı.
Erdoğan, "Doğrusu ben, tabi, bu atamadan, bu tayinden çok çok mutlu oldum, hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti. Biliyorsunuz ki yargıda felan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler'de böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı gelecektir" ifadelerini kullanmıştı.
GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?
Gökçen Fırat, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Ailesi Konya Meramlı. 1998'de Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu.
1998-2017 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli birliklerinde görev yapan Fırat, TCG Yavuz fırkateyninde Sualtı Silahları Subaylığı ve Denizaltı Savunma Harbi Subaylığı görevlerini yaptı.
2003-2005 yıllarında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'de Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı olarak görev aldı. Karargâh subaylığı eğitimi de alan Fırat, kurmay oldu.
Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargâhlarında da çeşitli görevleri üstlendi.
Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nin ardından geçen sene İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığı'nda görevlendirilerek TSK'yı yurtdışında da başarıyla temsil etti.
DİĞER ATAMALAR
Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 38 generalin ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre Orgeneral İrfan Özsert Genelkurmay 2'nci Başkanlığına, Orgeneral Kemal Yeni Ege Ordusu Komutanlığına (İntibak), Korgeneral Veli Tarakcı 3'üncü Ordu Komutanlığına, Korgeneral Levent Ergün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Korgeneral Metin Tokel 2'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, Korgeneral Sezai Öztürk 3'üncü Kolordu Komutanlığına, Tümgeneral Muammer Alper 5'inci Kolordu Komutanlığına, Tümgeneral Tevfik Algan 9'uncu Kolordu Komutanlığına atandı.
Listeye göre, Tümgeneral Burhan Aktaş Genelkurmay Personel Başkanlığına, Tuğgeneral Sait Cengiz Özsoy Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığına getirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral Atama Listesi'ne göre Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Tümamiral Mustafa Kaya Mayın Filosu Komutanlığına atandı.
Tuğamiral Mehmet Savaş Eser Deniz Hava Komutanı, Tuğamiral Mustafa Biçen ise Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapacak.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre de, Orgeneral İsmail Güneykaya Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Korgeneral Erdoğan Gür Hava Eğitim Komutanlığına, Tümgeneral Ergin Dinç Hava Harp Okulu Komutanlığına, Tümgeneral Ali Özmen Hava Savunma Komutanlığına, Tümgeneral Kemal Turan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına atandı.
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