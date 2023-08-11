11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yasak aşkı uğruna koca katili oldu! Almanya’dan Şanlıurfa’ya uzanan vahşet

Yasak aşkı uğruna koca katili oldu! Almanya’dan Şanlıurfa’ya uzanan vahşet

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
ABONE OL
Yasak aşkı uğruna koca katili oldu! Almanya’dan Şanlıurfa’ya uzanan vahşet

Almanya’dan Şanlıurfa’ya gelen gurbetçi aileden Murat Yalçın, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Kan donduran olayın, Yalçın’ın eşi Aysel Yalçın ile gayri meşru ilişki yaşayan Mehmet Mencik arasındaki bir plan olduğu anlaşıldı. Aysel Yalçın yasak aşkı uğruna koca katili oldu.

Önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi'nde Almanya'dan gelen Murat Yalçın, uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Eşi Aysel Yalçın'ın kullandığı otomobile silahlı saldırı düzenleyip Yalçın'ın ölümüne sebep olan şahsın şahsın Mehmet Mencik olduğu belirlendi. Bu vahşi planı yasak aşkı Aysel Yalçın ile düzenledikleri ortaya çıktı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri olayla ilgili bölgedeki tüm kameraları inceledi. Tüm araştırmalar sonucu olay yerinden kaçan saldırganın Mehmet Mencik olduğu belirlendi. Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan Mencik'in tanınmamak için traş olup kılık değiştirdiği anlaşıldı.

YASAK AŞKI UĞRUNA KOCA KATİLİ OLDU

Zanlı ifadesinde Aysel Yalçın ile ilişkisinin olduğunu beyan ederek kendisine Almanya'dayken para gönderdiğini iddia etti. Mencik'in tedavisi sonrası gözaltına alınan Aysel Yalçın'ın da eşini öldürmek için plan yaptıklarını itiraf ettiği belirtildi.

Yalçın sorgusunda, eşi Murat Yalçın'la aile zoruyla evlendirildiğini bu yüzden bir kaç kez intihar teşebbüsünde bulunduğunu söyledi. Eşiyle istemeden evlendiğini iddia eden 3 çocuk annesi Aysel Yalçın, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"15 gün önce Almanya'dan Türkiye'ye geldik. Viranşehir'de eşimin ailesini ve yakınlarımızı ziyaret ettik. Olay günü Şanlıurfa'da dönüş hazırlıkları için alışveriş yaptık. Ardından Viranşehir'e dönerken, internetten tanışarak sevdiğim Mehmet Mencik'le bir plan yaptık. Eşim bir süre araç kullandıktan sonra başı ağrıyınca aracı durdurdu. Ben o sırada direksiyon başına geçtim. Tabi bu sırada bir kavşakta bizi takip eden Mehmet Mencik, bizim aracın önünde durarak eşime ateş açarak öldürüp benim cep telefonumu alarak kaçtı. Yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım."

ALMANYA'YA KAÇACAKMIŞ!

Almanya'da yaşayan Aysel Yalçın'la 3 yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını söyleyen katil Mehmet Mencik, Jandarmaya verdiği ifadesinde cinayetin ardından Almanya'ya kaçacağını belirttiği öğrenildi.

Aysel Yalçın'ın eşinden kurtulması için sürekli kendisine para gönderdiğini, bu parayla da ev aldığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA