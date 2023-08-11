Yasak aşkı uğruna koca katili oldu! Almanya’dan Şanlıurfa’ya uzanan vahşet

"15 gün önce Almanya'dan Türkiye'ye geldik. Viranşehir'de eşimin ailesini ve yakınlarımızı ziyaret ettik. Olay günü Şanlıurfa'da dönüş hazırlıkları için alışveriş yaptık. Ardından Viranşehir'e dönerken, internetten tanışarak sevdiğim Mehmet Mencik'le bir plan yaptık. Eşim bir süre araç kullandıktan sonra başı ağrıyınca aracı durdurdu. Ben o sırada direksiyon başına geçtim. Tabi bu sırada bir kavşakta bizi takip eden Mehmet Mencik, bizim aracın önünde durarak eşime ateş açarak öldürüp benim cep telefonumu alarak kaçtı. Yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım."