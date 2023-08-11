AFAD: Kahramanmaraş Elbistan'da deprem meydana geldi | 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine saat 14:42’de 3.8 büyüklünde bir deprem kayıtlara geçti.
Son dakika: AFAD Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine saat 14:42'de 3.8 büyüklünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
İŞTE DEPREMİN DETAYLARI
Büyüklük:3.8 (Ml) Yer:Elbistan (Kahramanmaraş) Tarih:2023-08-11 Saat:14:42:51 TSİ Enlem:38.269 N Boylam:37.251 E Derinlik:0.19 km
2023 SON DEPREMLER
11-08-2023 14:42:51 38.269 37.251 0.19 ML 3.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 598542
11-08-2023 14:38:59 38.311 38.204 7.07 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 598543
11-08-2023 14:35:05 37.981 37.834 7 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 598544
11-08-2023 14:33:12 39.183 41.605 7 ML 2.1 Hınıs (Erzurum) 598545
11-08-2023 14:14:22 39.155 40.419 7 ML 2.2 Adaklı (Bingöl) 598541
11-08-2023 13:48:19 37.62 35.873 6.96 ML 1.6 Kozan (Adana) 598537
11-08-2023 13:46:57 34.868 24.021 7.07 ML 3.4 Akdeniz 598540
11-08-2023 13:38:17 40.098 34.121 7 ML 0.8 Sungurlu (Çorum) 598536
11-08-2023 13:31:16 38.159 38.153 7.03 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya)
11-08-2023 13:27:59 38.317 37.371 7 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
11-08-2023 13:22:51 37.818 36.082 7.06 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
11-08-2023 13:15:02 37.155 36.957 7 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)
11-08-2023 13:13:06 37.636 35.872 6.97 ML 1.8 Kozan (Adana)
11-08-2023 13:06:17 37.386 37.116 7.01 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
11-08-2023 12:57:42 38.441 37.292 6.99 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
11-08-2023 12:56:20 37.472 35.934 7 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)
11-08-2023 12:50:17 39.171 27.723 7 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)
11-08-2023 12:37:11 39.261 34.149 7 ML 0.7 Merkez (Kırşehir)
11-08-2023 12:33:32 39.209 41.586 7 ML 1.8 Varto (Muş)
11-08-2023 12:12:10 37.803 36.182 7 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
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