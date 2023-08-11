Fındık toplamada Karadeniz zekası devrede: İnovatif yöntemle balık gibi avlıyor

DÜZ ARAZİLER İÇİN UYGUN

Farklı tekniklerle filenin rahatlıkla tarlaya serildiğini anlatan üretici Turgut Bozyel, "File serme işi çok basit. Bunları ben yaklaşık üç seneden beri kullanıyorum. Fındık işi bittikten sonra çuvallara ayrı ayrı sıra numaralarını yazıyoruz ki seneye karışmasın diye. Serme zamanı numaralarına göre dizip seriyoruz. Çok basit bir serilişi var. Bu sene ben bir ilki yaptım. Bende bir motosiklet var, motosiklet ile fileyi serdim. Daha kolay oldu. İşin her zaman kolayına kaçıyoruz, hangisi kolaysa onu yapıyoruz. Filenin ucunu tutuyorum motosikletle fındıklığın içinde, insan tutup da yürüyeceğine bu şekilde daha basit oluyor. Çiftçi olarak nerede teknoloji varsa, nerede kolaylıklar varsa onları bulmak bizlerin işi zaten. Sadece böyle düz arazilere serebilirsiniz. Eğimli arazilerde file serme işlemini yapamayız" şeklinde konuştu.