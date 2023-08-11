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Fındık toplamada Karadeniz zekası devrede: İnovatif yöntemle balık gibi avlıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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Fındık toplamada Karadeniz zekası devrede: İnovatif yöntemle balık gibi avlıyor

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte Karadeniz’de fındık hasadı başladı. Üreticiler hasadın daha ekonomik ve pratik olması için yöntem arayışına giderken Karadeniz zekası devreye girdi. İnovatif fındık toplama yöntemiyle balık avlar gibi fındık toplanıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticileri hasat öncesi son hazırlıklarını yapmaya başladı. Fındık tarlalarında yapılan son temizlik ve bakım çalışmalarının ardından bazı üreticiler araziye file örgüler serildi. Bu yöntemle hem daha ekonomik hem de daha kısa sürede az zahmetli şekilde fındığı topladıklarını belirten Çarşamba'nın Alibeyli Mahallesi'ndeki fındık üreticisi Turgut Bozyel, fındık ağaçlarının altına serilen file örgü sisteminden bahsetti.

Pratik yöntemi anlatan fındık üreticisi Turgut Bozyel, "File serme işi tabii ki şu aralar yoğunlaştı. İlk etapta, fındık toplamak için makine çıkmıştı, onu da almıştım, makineyi de denemiştim. Ama file ile toplaması daha kolay olduğu, yevmiye ücretleri de arttığı için file işlemi daha güzel oluyor. Üç kişi ile bile olsanız rahatlıkla fındık toplayabiliyorsunuz. Önce fileleri seriyoruz ve fındığın dökülmesini bekliyoruz" dedi.

DÜZ ARAZİLER İÇİN UYGUN

Farklı tekniklerle filenin rahatlıkla tarlaya serildiğini anlatan üretici Turgut Bozyel, "File serme işi çok basit. Bunları ben yaklaşık üç seneden beri kullanıyorum. Fındık işi bittikten sonra çuvallara ayrı ayrı sıra numaralarını yazıyoruz ki seneye karışmasın diye. Serme zamanı numaralarına göre dizip seriyoruz. Çok basit bir serilişi var. Bu sene ben bir ilki yaptım. Bende bir motosiklet var, motosiklet ile fileyi serdim. Daha kolay oldu. İşin her zaman kolayına kaçıyoruz, hangisi kolaysa onu yapıyoruz. Filenin ucunu tutuyorum motosikletle fındıklığın içinde, insan tutup da yürüyeceğine bu şekilde daha basit oluyor. Çiftçi olarak nerede teknoloji varsa, nerede kolaylıklar varsa onları bulmak bizlerin işi zaten. Sadece böyle düz arazilere serebilirsiniz. Eğimli arazilerde file serme işlemini yapamayız" şeklinde konuştu.

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