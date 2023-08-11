12 Ağustos meteor yağmuru saat kaçta? Perseid meteor yağmuru nedir? Türkiye'den görülecek mi, ne zaman?
"Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta görülecek?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Halk arasında popüler olarak 'yıldız kayması' olarak bilinen ve yılda sekiz kez gözlemlenen meteor yağmurlarının en göz alıcılarından biri olan Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. İşte, Perseid meteor yağmuru hakkında detaylar...
Gökyüzünün en büyüleyici olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının dünya yörüngesini geçerken geride bıraktığı parçacıkların atmosfere girmesiyle oluşan muhteşem bir doğa şöleni olarak biliniyor. Bu büyüleyici gökyüzü olayı, her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında gözlenebiliyor ve bu yıl da merakla bekleniyor. İşte, Perseid meteor yağmuru hakkında merak edilenler...
PERSEID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?
Perseid Meteor yağmuru adı verilen bu gök olayı 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar devam ediyor.
Ancak en yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.
PERSEID METEOR YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUYOR?
Meteor yağmurunun en yoğun olacağı ve saatte 60-100 arası ışık izinin gözlenebileceği tarihin 12-13 Ağustos gecesi olacağı kaydedilen yıllıkta, şöyle denildi:
"Bu tarihte Ay'ın Türkiye saati ile yaklaşık 03.00'te doğması ve sadece yüzde 10'luk bölümünün aydınlık görünecek olması, etkileyici bir yağmur izleme olasılığını artırıyor. Perseidler, parlaklıkları eksi 3 kadire ulaşan ve ateş topları olarak da adlandırılan daha büyük ışık izleri de oluşturabiliyor."
"Bu yağmurda meteorların Yer atmosferine giriş hızları saniyede yaklaşık 59 kilometre civarında olacak. Perseidleri gözlemek için Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te, yapay ışıklardan uzak bir bölgede, gözlerimizi gök kubbeye çevirerek sahneye odaklanmak yeterli olacaktır."
TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok meraklı da bu dönemde şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle bu şöleni seyredebilmek için programlar hazırladı.
Antalya'da doğa yürüyüş grubu Patika, 5 Ağustos Cumartesi 21.00'den 03.00'e kadar Orta Beydağları kuşağında, 1600-1700 rakımda hem gece yürüyüşü yaptı hem de Perseid meteorlarını gözlemledi.
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- 12 Ağustos meteor yağmuru saat kaçta? Perseid meteor yağmuru nedir? Türkiye'den görülecek mi, ne zaman?
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